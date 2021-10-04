За останні дні у місті спостерігається ріст госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів.

Львів наближається до "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, про це заявив мер Андрій Садовий.

За його словами, за останні дні динаміка госпіталізацій та кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів не є позитивною, відтак, ймовірність входження Львова у "червону" епідеміологічну зону цілком ймовірна.

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"Ми "червоної" зони не уникнемо, ми вже у неї входимо. Думаю, за декілька днів питання буде стояти жорсткіше, бо є ріст захворюваності. За кількістю людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження по лікарнях. Станом на ранок у лікарні швидкої допомоги госпіталізовано 372 людей. За останню добу було госпіталізовано 35 людей, а не виписано нікого. Така динаміка зберігається останні 2 дні", - зауважив мер.

Садовий додав, що для прийому хворих на COVID відкривається 8-ма лікарня.

"Як правило, у важкі стани потрапляють люди, які не хворіли і не вакциновані. Тому вакцинація важлива. По вакцинації також маємо позитивну динаміку. Фактично, вже всі школи міста вийшли на вакцинацію 80% плюс", - зазначив очільник міста.

За минулу добу на Львівщині лабораторно підтвердили 295 нових випадків COVID-19, з них 39 – у львів’ян.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Львова Андрій Садовий назвав умову для введення жорсткого карантину через COVID-19. За його словами, "люди розслабилися, перестали носити маски і зберігати дистанцію", потім що влітку ситуація з коронавірусом була спокійна.

Карантин в Україні

Зараз в Україні діє адаптивний карантин, під час якого передбачено чотири рівні епіднебезпеки "зелений", "жовтий", "помаранчевий" та "червоний". У "зеленій" зоні найслабші обмежувальні заходи, а у "червоній" – найсуворіші.

Україна 23 вересня із "зеленої" зони перейшла у "жовту", і обмежувальні заходи стали суворішими.

Які обмеження запроваджують у "червоній" зоні карантину

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Автор: Світлана Макринська