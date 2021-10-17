Міністр впевнений, що таким чином громадянин буде краще розуміти, що держава покриває і які страхує ризики для здоров’я людини, що свідомо сплачує податки.

У Міністерстві охорони здоров’я планують надсилати пацієнту сповіщення про те, скільки держава заплатила за його прийом у лікаря.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі Радіо Свобода.

"Для того, щоб була офіційна звітність вся і Національна служба здоров’я здійснила платежі, потрібно кожен прийом хворого внести в електронну систему охорони здоров’я. Ми зараз розглядаємо ще систему пост-чеків. Тобто, коли людина звернулася або до сімейного лікаря, або в госпіталь, їй наприкінці місяця прийде на телефон смс, що ваше звернення коштувало для держави стільки-то коштів, які держава оплатила", – сказав Віктор Ляшко.

Він впевнений, що таким чином громадянин буде краще розуміти, що держава покриває і які страхує ризики для здоров’я людини, що свідомо сплачує податки.

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Нагадаємо, Ляшко також повідомив, що електронні рецепти для ліків в Україні планують запустити навесні 2022 року.

"Ми вже перейшли і на електронний лікарняний, і на електронний перший рецепт по інсулінах. На весну плануємо запустити електронний рецепт на всі лікарські засоби. Тому сьогодні діджиталізація в сфері охорони здоров’я відбулася, Інтернет є", - заявив Ляшко.

Автор: Денис Прядко