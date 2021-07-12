Ляшко поінформував, що в Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що найближчим часом в Україну надійде 1,23 млн доз CoronaVac і 256 тис. доз Pfizer-BioNTech.

Як передає прес-служба Офісу президента, про це Ляшко заявив на селекторній нараді.

Зокрема, Ляшко поінформував, що в Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема у найвіддаленіші населені пункти, щоб щепити якнайбільше людей.

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«Найближчим часом загалом очікують на 1,23 млн доз CoronaVac та 256 тис. доз Pfizer-BioNTech», - додав міністр.

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Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Станом на 12 липня в Україні щеплено 2 млн 311 тис. 692 людини, з них отримали 1 дозу – 2 млн 311 тис. 690 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 млн 177 тис. 642 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 млн 489 тис. 332 щеплення.

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Автор: Костянтин Гончаров