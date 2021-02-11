На думку фахівця, Україна просувається на шляху до формування колективного імунітету.

Близько 30% населення України не захворіє на коронавірусну хворобу через індивідуальні особливості свого імунітету, вважає лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський.

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Таку думку фахівець висловив в коментарі ТСН.

"Епідемія в Україні спадає, на моє переконання, тому, що більшість наших людей вже перехворіли. Разом з тим є певний відсоток людей (за різними оцінками до 30% від популяції), які несприйнятливі до "ковіду" через індивідуальні особливості імунної системи. І вони не хворіють попри тісний контакт з інфікованими. Якщо це все сплюсувати, то кількість тих, хто ще може підхопити коронавірус, не така велика", - зазначив лікар.

На думку Сільковського, Україна просувається на шляху до формування колективного імунітету.

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Автор: УНІАН