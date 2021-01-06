У зв'язку з пандемією коронавірусу меткомбінат істотно збільшив постачання кисню в лікарні міста.

Металургійний комбінат імені Ілліча, що входить до складу Групи компаній «Метінвест», протягом 2020 року передав в медустанови Маріуполя понад 200 тисяч кубометрів кисню, що майже в чотири рази більше, ніж роком раніше.

Як повідомляє «Обозреватель», всього минулого року міські лікарні отримали від підприємства 206 тисяч кубометрів кисню на суму майже 11,5 млн грн, з яких 183 тисячі кубометрів були надані відділенням для лікування хворих на коронавірус. За аналогічний період 2019 року лікарням було відвантажено 53 тисячі кубометрів кисню на суму 1,5 млн грн.

Крім того, з початку пандемії covid-19 Група «Метінвест» інвестувала 26,5 млн грн у будівництво кисневої інфраструктури, облаштувавши 343 точки подачі кисню до лікарняних ліжок. Зокрема, в міській лікарні (ГБ) №9 підключили 112 кисневих точок, в ГБ №4 – 131 точку, в лікарні швидкої медичної допомоги – 40 точок і 60 – В ГБ №1.

Крім того, за підтримки меткомбінатів Групи «Метінвест» в Маріуполі проклали більше трьох тисяч метрів кисневих мереж, змонтували систему автоматичної безпеки і побудували дев'ять рамп для розгойдування кисню на 324 балони.

При цьому для обслуговування кисневих постів комбінати направили в міські лікарні профільних фахівців, які працюють цілодобово, забезпечуючи безперебійне постачання кисню хворим коронавірусом.

«Група «Метінвест» завжди підтримує Маріуполь у вирішенні складних питань. Так, і з початком пандемії коронавіруса металурги спільно з фондами Ріната Ахметова і Вадима Новинського першими прийшли на допомогу міській системі охорони здоров'я, поставивши в лікарні 15 апаратів ШВЛ, більше 20 тисяч експрес-тестів, засоби індивідуального захисту для медиків, аналізатор проб у комплекті з тест-системою і боксом біобезпеки, а також інше обладнання, необхідне для проведення високоточних аналізів. У свою чергу меткомбінат імені Ілліча безоплатно забезпечує лікарні киснем в повному обсязі», - зазначив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча групи «Метінвест»Тарас Шевченко.

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Автор: УНІАН