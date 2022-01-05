У МОЗ нагадали, що восени минулого року вірус поліомієліту було виявлено у 20 дітей на Рівненщині й Закарпатті.

Діти віком від 6 місяців до 6 років, не щеплені від поліомієліту вчасно, будуть вакциновані наприкінці січня 2022 року.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що діти цього віку, які не отримали потрібні щеплення від поліомієліту вчасно або отримали їх із порушенням Національного календаря профілактичних щеплень, будуть вакциновані інактивованою поліовакциною (ІПВ).

Зазначається, що вакцинація має розпочатися наприкінці січня 2022 року.

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"Після завершення цього раунду буде проведено три тури додаткової імунізації дітей до 6 років оральною поліовакциною (ОПВ)", - сказано у повідомленні.

Як наголосив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, поліомієліт загрожує величезній кількості невакцинованих та не повністю вакцинованих дітей невиліковним паралічем і навіть смертю.

"Єдиним і безальтернативним захистом від хвороби є щеплення. Я закликаю батьків негайно перевірити, чи зробили вони всі щеплення своїм дітям. Якщо є порушення календаря щеплень або пропущені вакцинації, потрібно звернутися до педіатра чи сімейного лікаря та зробити щеплення", - зазначив Кузін.

У МОЗ наголошують, що в Україні вакцинація від поліомієліту входить до переліку обов’язкових гарантованих державою щеплень, які можна зробити у державних медичних закладах безоплатно. Вакцини, які використовують державні й приватні клініки, безпечні, зареєстровані та дозволені для використання в Україні.

План щеплення дітей затверджений наказом МОЗ від 30 грудня 2021 року № 2922. Документ розроблений у консультації з національними та міжнародними експертами у відповідь на виявлення вірусу у 20 дітей на Рівненщині й Закарпатті восени 2021 року.

У МОЗ нагадали, що поліомієліт — небезпечне вірусне захворювання, яке може спричинити невиліковний параліч і навіть смерть. Часто носії поліо не мають жодних симптомів хвороби або плутають їх із симптомами ГРВІ чи розладу шлунку, проте продовжують інфікувати інших, якщо ті не мають достатньої кількості щеплень.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 14 років.

Попри це, середній рівень охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні ледь перевищує 71% за необхідних 95%. Зокрема, три щеплення від поліо у віці до 1 року отримали 73,3% дітей, четверте (у 18 місяців) — 73,5 %. Щеплення у 6 років зробили 72 % дітей, а у 14 років — 68,7%.

Як повідомляв УНІАН, на Рівненщині у багатодітній родині, яка мешкає в селі Велика Омеляна, у жовтні 2021 року підтвердили параліч внаслідок поліомієліту у 1,5-річної дитини. Пізніше стало відомо, що в цій родині захворіли ще шестеро дітей. Батьки дітей належать до певної релігійної громади, тому відмовилися від усіх обов'язкових щеплень.

Також випадки захворювання на поліомієліт були виявлені у Закарпатській області.

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