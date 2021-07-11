Потерпілі у стані середньої важкості.

Вчора, 10 липня, у Львівській області від укусів змій постраждали три людини, у тому числі одна дитина, усі вони госпіталізовані.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"10 липня до лікувальних закладів Львівської області з діагнозом укус змії госпіталізовано трьох осіб. Усі потерпілі у стані середньої важкості", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що в Перемишлянську центральну районну лікарню госпіталізовано жінку, якій змія укусила палець стопи.

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У Турківську лікарню госпіталізовано 13-річну дівчинку. Її змія укусила в гомілку. До цієї ж лікарні госпіталізовано жінку, яку змія укусила в п’ятку.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області троє підлітків потрапили у реанімацію після укусів змій. В лікарні опинилися житель села Казанів 2005 року народження, жителька Кривого Рогу, 2009 року народження, яку в села Осмолода вкусила змія за праву руку, а також житель села Кінчаки 2005 року народження, якого змія вкусила на дитячому майданчику.

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Автор: Богдан Слуцький