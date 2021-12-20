Відтепер на diia.gov.ua можна згенерувати сертифікати: на підставі негативного ПЛР-тесту, про одужання, для дітей віком від 12 років.

Сертифікат на підставі ПЛР, про одужання та дитячий тепер доступні на порталі "Дія".

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Дії".

"Відтепер на diia.gov.ua можна згенерувати сертифікати: на підставі негативного ПЛР-тесту, про одужання, для дітей віком від 12 років", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вакциновані від коронавірусу українці скаржаться на технічний збій у роботі мобільного порталу "Дія". Користувачі казали, що не можуть згенерувати COVID-сертифікати у додатку.

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Автор: Леся Лещенко