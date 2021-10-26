У Закарпатській області, яка на сьогодні перебуває у "жовтій" зоні карантину, спостерігається складна ситуація з госпіталізаціями COVID-хворих. Багато пацієнтів у тяжкому стані, вони потребують кисневої терапії чи під'єднання до апаратів ШВЛ.
Як повідомили у прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації, з категорії тих, хто потрапляє під ШВЛ, зазвичай виживає один із десяти.
У відомстві оприлюднили кадри із Центру легеневих хвороб в Ужгороді – там в реанімаціях на апаратах штучної вентиляції легень перебувають тяжкі інфіковані з коронавірусом.
"Є речі, про які не хочеться знати, на які важко дивитися, про які думаєш, що це ніколи не зачепить мене", – прокоментував фото голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.
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Він зауважив, що це лише маленька частина з того, що відбувається в палатах Центру під час пандемії. Водночас додав, що така ж ситуація спостерігається і в решті медичних закладів регіону.
Наголошується, що врятувати медикам вдається не кожного такого хворого: лише 1 із 10 пацієнтів, під’єднаних до апаратів ШВЛ, виживає.
Станом на 26 жовтня у Закарпатській області від COVID-19 померло 1711 жителів, із яких 8 - за останню добу. За словами чиновника, всі, хто під’єднаний до ШВЛ і перебуває у реанімації, – це невакциновані люди.
"Вакцинація чи реанімація? Просте питання, ціна якому – наше життя", – підсумував Полосков.
Раніше у KSE повідомили, що захворюваність на COVID-19 в Україні продовжує зростати, Україна перевершила континентальні максимуми за всю історію пандемії.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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