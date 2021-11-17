Позначку в 40% перетнули 8 областей та місто Київ.

Станом на сьогодні принаймні першу дозу вакцини вже отримали 40% українців віком від 18 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Разом з Україною 40-процентну позначку перетнули 8 областей та місто Київ. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці, які повністю завершили курс вакцинації", - сказав він.

Водночас, за його словами, наразі понад 600 тис.українців ще не отримали свою другу дозу, попри те, що час її введення вже надійшов.

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"Тому прошу, не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації. Також звертаюсь до сімейних лікарів, будь ласка, активніше комунікуйте з людьми, з якими підписали декларацію, нагадуйте про необхідність вакцинуватись та про отримання другої дози вакцини у найближчий час", - підкреслив Ляшко.

Керівників регіонів міністр закликав долучитися у частині організації процесу вакцинації – він має бути чітким, без скупчення та зі зручним графіком роботи.

Як повідомляв УНІАН, станом на 16 листопада в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози 9 млн 068 тис. 241 людина.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко