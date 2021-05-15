За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області.

Станом на ранок 15 травня в Україні підтвердили ще 6 796 нових випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники.

Про це йдеться в опублікованих даних у Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

Читайте такожСтепанов уточнив, хто зможе зробити щеплення від коронавірусу 15-16 травняУ п’ятницю 2 197 людей госпіталізували з ускладненнями від недуги, 2 796 виписали з лікарень. 322 людини 14 травня, на жаль, померли, водночас 17 202 особи видужали.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 150 244 людини: 1 849 80 одужали, 47 942 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Коронавірус у Києві: статистика на 15 травня 2021

У Києві минулої доби COVID-19 виявили у 544 людей, 14 хворих померли. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

«544 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 14 людей. Усього за період пандемії в місті 4 919 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 201 753», – повідомив Кличко.

Учора захворіли 299 жінок віком від 19 до 92 років та 221 чоловік віком від 21 до 86 років, а також 13 дівчаток від одного місяця до 16 років і 11 хлопчиків віком від 1 до 16 років.

До лікарень госпіталізували 48 хворих на COVID-19, а також 129 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1 тис. 002 людини. Загалом коронавірус подолали 131 тис. 963 мешканці столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 112, у Голосіївському – 87 та в Святошинському районі – 77 випадків», – зазначив Кличко.

Коронавірус в Україні: останні новини

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Автори: Яна Ставська, Вікторія Токарєва