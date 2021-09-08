Наша країна готова до нової хвилі коронавірусу, зазначив нардеп.

Значне погіршення ситуації в Україні щодо захворюваності на коронавірус COVID-19 очікується на кінець жовтня – початок листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в коментарі журналістам голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу").

"...за прогнозами європейських вчених, за прогнозами українських вчених значне погіршення ситуації може настати кінець жовтня – початок листопада", – зазначив він.

Читайте також"Щоб уникнути локдауну": держкомісія розгляне повернення "жовтої" зони в УкраїніНардеп додав, що на сьогодні ситуація погіршується в Україні, але "це ще не "помаранчева" і не "червона" зона, тому сьогодні казати про третю хвилю ще зарано".

Радуцький наголосив, що на сьогодні уряд, країна підготовлені до третьої хвилі епідемії COVID-19.

Нардеп сказав, що якщо йтиметься про захворювання 70 тисяч осіб на добу, то медична система Україна буде витримувати, але не впорається з навантаженням, коли йтиметься про 80 чи 100 тисяч хворих.

Нагадаємо, у березні минулого року почалася пандемія коронавірусу, і в низці держав, зокрема і в Україні, запровадили карантин. У нашій країні вже було кілька хвиль захворюваності. Коли хворих ставало дуже багато – влада запроваджувала жорсткий карантин (локдаун).

Зараз карантин в Україні адаптивний – країну поділили на "зелену", "жовту", "помаранчеву" й "червону" зони. Найслабші обмежувальні заходи в "зеленій" зоні, а найсуворіші – в "червоній". Поки вся українська держава "зелене".

Очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що країна може перейти в "жовту" карантину зону наступного тижня (13 – 19 вересня).

Автори: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк