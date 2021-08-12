МОЗ наразі вирішує питання.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляє, що найближчим часом очікуються поставки в Україну нових лікарських засобів проти коронавірусної інфекції.

Про це він сказав в рамках візиту до Кропивницького під час брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24".

"Ми зараз робимо акцент на те, щоб всі ліжка, які відведені для госпіталізації хворих на COVID-19, були забезпечені в першу чергу кисневою терапією. Надалі - МОЗ вирішує питання, і найближчим часом очікуються поставки інших лікарських засобів, які допоможуть рятувати українців під час спалаху COVID-19", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 19 липня Ляшко анонсував появу в Україні інноваційних препаратів з прямою дією проти коронавірусної інфекції. За його словами, у світі такі препарати тільки з'являються.

Лікування коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Леся Лещенко