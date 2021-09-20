Спалах коронавірусу в Одесі стався через людину, яка потрапила у медустанову з пневмонією, повідомили в Одеському обласному лабораторному центрі.

В Одесі джерелом спалаху коронавірусу COVID-19 в терапевтичному відділенні однієї з лікарень став пацієнт, який мав негативний тест на вірус.

Як повідомив кореспондент УНІАН, про це у понеділок, 20 вересня, на брифінгу повідомив заступник директора Одеського обласного лабораторного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Сергій Дементьєв.

Він зазначив, що минулого тижня був зареєстрований спалах серед пацієнтів терапевтичного відділення Одеської міської клінічної лікарні №1.

Читайте такожВ Одесі табір "Молода гвардія" поновив прийом дітей після спалаху COVID-19"Станом на 20 вересня, зареєстровано 13 хворих. З 14 вересня відділення закрите на карантин на 14 днів. Джерелом зараження став хворий, який потрапив у відділення з пневмонією. Його протестували, але швидкий тест був негативним", – сказав Дементьєв.

Він зазначив, що у відділенні проведено весь комплекс протиепідеміологічних заходів. Люди, які контактували з інфікованими пацієнтами, перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що через виявлення COVID-19 в терапевтичному відділенні Одеської міської клінічної лікарні №1 припинено прийом пацієнтів, його вирішили закрити.

Тоді повідомлялося про п'ять інфікованих, яких відразу перевели з МКЛ №1 в інші лікувальні установи: трьох – в міську клінічну лікарню №5, одного – в Одеський обласний клінічний медичний центр (лікарня водників). Ще одну людину відправили на лабораторне лікування.

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Автор: Лариса Козова