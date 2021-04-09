Також волонтер заявила, що в Харкові введено "квазікарантин", який не має нічого спільного з обмеженнями.

У Харкові немає точок доступу до кисню, а концентратори для хворих на коронавірус можна знайти тільки у волонтерів.

Читайте такожЛікарі, які працюють з ковід-хворими, досить часто виснажені - професор НМУПро катастрофічну ситуацію з коронавірусом у місті розповіла волонтер Наталія Попова в ефірі ток-шоу "Право на владу". За її словами, також існує проблема з госпіталізацією пацієнтів.

"Вся госпіталізація проводиться шляхом: пощастило або у вас є які-небудь зв'язки. Чому не підготувалися раніше? На брифінгу профільного заступника губернатора прозвучала інформація про те, що кисневі балони не доїхали до Харкова через контейнеровоз в Суецькому каналі", - сказала вона.

Також Попова заявила, що в Харкові введено "квазікарантин", який не має нічого спільного з обмеженнями. При цьому лікарні забиті, а в квартирах харків'ян знаходяться десятки концентраторів.

"Люди рятуються тим, що волонтери привозять їм кисень, тому що в лікарнях його немає", – додала вона.

Волонтер зазначила, що в Харкові нібито є невідкрита лікарня, яка стоїть у списку опорних, де знаходиться 100 концентраторів, але з якоїсь причини її не запускають.

"Ситуація катастрофічна. Медики 24/7 звичайно ж творять чудеса, а МНС-ники в Харкові допомагають заносити пацієнтів на другі-треті поверхи в лікарнях, де немає ліфтів. Також вони прийшли на допомогу кисневикам: по одному, по двоє просто ночують в лікарнях, відвантажуючи і переставляючи балони, щоб пацієнти могли дихати", – сказала волонтер.

Головні новини України та світу на ранок 9 квітня

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла