У столиці з пологового будинку виписують породіллю, яка захворіла на коронавірус і потрапила до лікарні з 90% ураження легень.
Читайте такожУ Вінницькій області багатодітна мати народила двійню, тепер у неї 15 дітей (відео)Як йдеться в сюжеті ТСН, після двох тижнів перебування в реанімації на кисневій підтримці, жінка народила двійню. Дівчинку і хлопчика, у якого теж був позитивний тест на коронавірус.
Місяць медики рятували маму і дітей і ось сьогодні всіх, здорових, відпускають додому. "Зараз вже легше, вже самі їдять і я вже краще себе почуваю", - розповідає породілля.
Маленьких Марка і Маргаритку вдома чекають ще 12 братів і сестер.
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