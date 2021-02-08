На Закарпатті різко зросла захворюваність на COVID-19, завантаженість ліжок перевищила 50%, а в окремих районах сягла 100%.
Читайте такожВ Україні планують охопити вакцинацією від COVID-19 половину населення протягом 2021 та початку 2022 роківВідповідні дані з посиланням на голову Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолія Полоскова оприлюднив сьогодні прес-центр ОДА.
За даними прес-центру, якщо за перший тиждень року, а саме 1-7 січня, захворіли 507 закарпатців і одужали 1202, то з 29 січня по 4 лютого захворіли 1317, а одужали всього 547.
«Як бачите, позитивна динаміка грудня – початку січня зруйнована і перетворена на негативну (коли хворих стало значно більше, ніж тих, хто одужав). Мова саме про Закарпаття, бо в інших регіонах України (окрім Івано-Франківська) ситуація суттєво краща», – цитує Полоскова прес-центр.
Він також додав, що наразі на Закарпатті 6-8 померлих щодня, у січні було значно менше.
«Ці цифри, ця біда – наслідок масових новорічно-різдвяних святкувань, багатолюдних весіль й інших заходів, байдуже і нехлюйське ставлення до обмежувальних норм», - вважає голова ОДА.
У прес-центрі також уточнили, що наразі на Закарпатті завантаженість ліжок, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19, становить понад 50%, що перевищує граничний рівень. Крім того, на 100% зайняті ліжка в інтенсивних терапіях у Виноградівській, Берегівській, Рахівській громадах та на 50-70% – в Ужгородській, Мукачівській, Тячівській, Іршавській. Також на 100% заповнені ліжка з підведеним киснем у Рахівському районі, на 92% – в Іршавському, більш ніж на 50% – ще у двох районах.
«При такій динаміці медична система Закарпаття через короткий проміжок часу опиниться у надважкому стані. Це при тому, що лікарі і персонал медичних закладів, лабораторних центрів й так працюють у небезпечних умовах з підвищеним ризиком», - прокоментував Полосков.
Голова Закарпатської ОДА закликав жителів Закарпаття зупинити цю динаміку шляхом суворого дотриманням усіх обмежень.
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