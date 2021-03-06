У лікарні Мукачева, куди госпіталізують інфікованих коронавірусом, вранці 6 березня сталася надзвичайна подія.
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Про це у Facebook повідомив заступник директора з медичної частини Мирослав Гавришко.
Він пише, що подія могла призвести до трагедії. Через перенапругу у кількох відділеннях з COVID-пацієнтами вимкнулась система електропостачання.
Трагедії запобігли самі медики спільно з електриками.
«Щойно відчув на собі холодок можливої трагедії – відключилась від перенапруги система електропостачання терапевтичного корпусу нашої лікарні - де два кисневозаряджені ковідні відділення! Божим промислом і людськими зусиллями все відновлено. Дякую електрикам, господарникам і, звичайно, медикам», – йдеться у повідомленні.
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