У "ковідній" лікарні Мукачева сталася надзвичайна подія.

У лікарні Мукачева, куди госпіталізують інфікованих коронавірусом, вранці 6 березня сталася надзвичайна подія.

Читайте такожТільки чверть українців вакцинуватиметься від COVID-19, якщо буде така можливість

Про це у Facebook повідомив заступник директора з медичної частини Мирослав Гавришко.

Він пише, що подія могла призвести до трагедії. Через перенапругу у кількох відділеннях з COVID-пацієнтами вимкнулась система електропостачання.

Трагедії запобігли самі медики спільно з електриками.

«Щойно відчув на собі холодок можливої трагедії – відключилась від перенапруги система електропостачання терапевтичного корпусу нашої лікарні - де два кисневозаряджені ковідні відділення! Божим промислом і людськими зусиллями все відновлено. Дякую електрикам, господарникам і, звичайно, медикам», – йдеться у повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН