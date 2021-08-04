Тернопільська область наразі має найвищий показник динаміки госпіталізацій. Він сягнув у регіоні позначки у 172,7%.

В Україні у п’яти регіонах динаміка рівня госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 перевищує встановлені урядом показники для "зеленої" зони епідемічної небезпеки.

Про це свідчать індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки Міністерства охорони здоров’я станом на 3 серпня.

Зокрема, в Донецькій області показник динаміки госпіталізацій становив 58,5% за норми не більш як 50%.

Крім того, у Закарпатській області три дні поспіль показник динаміки госпіталізацій перебуває не у межах норми. За три останні дні цей показник становив 87,5%, 103,2%, 93,5%.

Читайте такожВ Україні перші діти отримали щеплення проти коронавірусуТакож у Рівненській області динаміка госпіталізацій три дні поспіль перебуває в діапазоні від 61,5% до 150%.

Тернопільська область наразі має найвищий показник динаміки госпіталізацій. Він сягнув у регіоні позначки у 172,7%.

На Хмельниччині станом на 3 серпня цей показник не відповідав нормі і становив 50,8%

Наразі усі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Коронавірус в Україні

В Україні вчора зафіксували 984 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 255 тис. 345 осіб, одужали – 2 млн 188 тис. 273, померли – 53 тис. 024. Медики провели 11 млн 446 тис. 663 ПЛР-тестування.

Автор: Костянтин Гончаров