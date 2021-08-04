Щодня кількість нових інфікованих COVID-19 в Україні зростає. За минулу добу було виявлено майже тисячу хворих.

В Україні за минулу добу зафіксували 984 випадки коронавірусного захворювання, зокрема захворіли 59 дітей та 48 медпрацівників. Також 570 пацієнтів одужали, 43 — померли від ускладнень. До лікарень потрапили 572 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

З 20 липня кількість нових випадків зараження на добу перевищує кількість тих, хто одужав.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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З початку пандемії в нас зафіксували 2 255 345 випадків інфікування. З них 53 024 людини померла від ускладнень захворювання, а 2 188 273 — одужали.

За даними сайту Worldometers, Україна серед країн світу займає 18 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Франція, Британія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Іспанія, Україна у цьому рейтингу – на 6 місці.

Тест на коронавірус в Україні: що відомо

Лабораторії зробили 47 442 тести на коронавірус: методом ПЛР — 22 533, методом ІФА — 8 064. Також зробили 16 845 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели 11,4 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Вчора в Україні щепили від коронавірусу 153 тис. 258 осіб. Як повідомили у прес-службі МОЗ, першу дозу отримали - 89 тис. 892, другу - 63 тис. 366.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 млн 759 тис. 405 українців, з них повністю імунізовані 2 млн 151 тис. 799.

Щеплення проводили 943 мобільні бригади з імунізації, 2 тис. 612 пунктів щеплення та 279 центрів вакцинації населення.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автори: Вікторія Гордієнко, Світлана Закелова