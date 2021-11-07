Колишня міністр охорони здоров'я назвала головне завдання щодо вакцинації.

Вакцинація в України від коронавірусу COVID-19 прискорилася після того, як у регіонах почали запроваджувати "червоний" рівень епіднебезпеки, але якщо кількість тих, хто бажає щепитися, зменшиться, карантин затягнеться ще на три-чотири роки.

Головне завдання – щоб в українській державі було вакциновано 75% населення, розповіла колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі каналу "Україна 24".

За її словами, в Україні після спаду кількості охочих вакцинуватися можливий "план Б".

"…І тоді всі мають розуміти, що з масками, карантинними обмеженнями, локдаунами, онлайн-навчанням, ми залишимося на наступні три-чотири роки, а може й п’ять", – сказала екс-чиновниця.

Читайте такожЛікар вказав на новий фейк щодо вакцинації від коронавірусуНагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020-го, у тому ж році в Україні запровадили карантин.

Вакцинація розпочалася у лютому цього року.

Станом на 6 листопада в Україні повністю вакциновані 7 904 573 особи. За офіційними даними, населення держави перевищує 41 млн осіб.

Ситуація з поширенням COVID-19 суттєво погіршилася восени, низка регіонів потрапили до "червоної зони".

Колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов попереджав, що в умовах пандемії невакциновані пенсіонери – найвразливіша "мішень", їх необхідно захистити від зайвих контактів, зокрема, від спілкування з внуками.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк