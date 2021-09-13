Водночас президента України Володимира Зеленського вважає відповідальним 21% українців.

Половина українців вважає, що головну відповідальність за якість медичних послуг в умовах пандемії COVID-19 несе Міністерство охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведені Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва і Центром Разумкова і презентовані на прес-конференції в Києві аналітиком фонду Петром Бурковським.

За його словами, загалом половина українців (51%) вважає, що головну відповідальність за якість медицини та підготовку медичних закладів до роботи в умовах пандемії COVID-19 несе Міністерство охорони здоров’я.

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Бурковський зазначив, що загалом громадська думка стосовно цих питань статистично не відрізняється від дослідження 2020 року. Однак у цьогорічному дослідженні відповідальність на президента покладають на 4% більше громадян, ніж у 2020 році.

*** Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитування проведено методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Пандемія коронавірусу в Україні: що відомо

В Україні минулої доби виявлено 1205 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 149 дітей та 23 медпрацівники. З коронавірусною хворобою було госпіталізовано 833 особи, 18 осіб померли, 758 - одужали. Було зроблено 21474 тестувань.

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Автор: Антоніна Доломанжи