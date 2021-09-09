Кошти в Україну мають надійти до грудня 2021 року в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Світовий банк готовий виділити Україні $230 млн до грудня 2021 року в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів за підсумками зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з регіональним директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі.

"Сторони обговорили угоду "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Аруп Банерджі зазначив, що банк готовий виділити Україні $230 млн до грудня 2021 року в рамках глобальної ініціативи COVAX", - йдеться у повідомленні.

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Довідка УНІАН. Світовий банк - це міжнародна фінансова організація, створена з метою надання фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються. На даний час у структуру Світового банку входять дві інституції: Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Міжнародна асоціація розвитку.

Коронавірус в Україні

В Україні перший підтверджений випадок коронавірусу був зафіксований 3 березня 2020 року, 20 березня стало відомо про одужання цього пацієнта.

Вакцинація від коронавірусу в Україні почалася 24 лютого 2021 року - спочатку серед груп ризику, а з кінця травня отримати щеплення можуть усі бажаючі у центрах масової вакцинації у різних містах країни. Наразі в Україні доступні вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac від Sinovac Biotech.

Влітку 2021 року пандемія коронавірусу в Україні пішла на спад, тож більшість карантинних обмежень були зняті. Втім, влада вже заговорила про те, що до осені Україну може накрити нова хвиля коронавірусу - цього разу очікується ще більш небезпечний штам Дельта.

Автор: Богдан Слуцький