Найвищий відсоток пацієнтів із деклараціями у Київській області - понад 95%. У Хмельницькій області - понад 91%, у Львівській - понад 90%.

Понад 78% українців уклали декларацію з лікарями, які надають первинну медичну допомогу.

Про це повідомила Національна служба здоров’я України.

Зокрема, це 32 млн 528 тисяч громадян. Найвищий відсоток пацієнтів із деклараціями у Київській області - понад 95%. У Хмельницькій області - понад 91%, у Львівській - понад 90%.

"Первинну допомогу надають понад 24 тисячі лікарів. Понад 1000 з них мають власну практику. З лікарями-ФОП декларацію уклали понад 1 млн пацієнтів. У приватних центрах сімейного лікаря, терапевта та педіатра обрали 960 тис. українців", - йдеться у повідомленні НСЗУ.

Читайте такожМайже 6 мільйонів щеплених від COVID-19 мають декларації з сімейними лікарями - НСЗУ

У 2021 році лікарі первинки виписали: понад 34 мільйони, або 58% від усіх електронних направлень; понад 2 мільйони з 3-х - електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність; понад 11 мільйонів електронних рецептів на "Доступні ліки" пацієнтам із хронічними захворюваннями.

Загалом у 2021 році НСЗУ уклала договори із понад 2200 надавачами первинної меддопомоги та виплатила їм 16,7 млрд грн за надання допомоги пацієнтам.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що відсутність декларації з сімейним лікарем не є підставою для відмови у проведенні щеплення від COVID-19.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Леся Лещенко