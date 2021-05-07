У разі відмови у щепленні через відсутність декларації Ляшко закликав українців телефонувати на гарячу лінію НСЗУ: 16 – 77 або до контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19.

Відсутність декларації з сімейним лікарем не є підставою для відмови у проведенні щеплення від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Сьогодні є два дієвих методи стримання коронавірусної хвороби: дотримання карантинних обмежень та вакцинація", - підкреслив він.

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Так, з 23 лютого від COVID-19 вакцинували 822 тис. 196 осіб, з яких вчора – 37 тис. 967.

Зокрема, вакциною CoviShield (AstraZeneca) щепили близько 480 тис. українців, CoronaVac (Sinovac Biotech) – 67 тис., Pfizer – понад 48 тис., AstraZeneca-SKBio – 225 тис.

За словами Ляшка, друге щеплення громадяни, які вакцинувалися CoviShield, почнуть отримувати з 19 травня, CoronaVac – з 11 травня, а Pfizer – з 9 травня.

Головний санлікар також наголосив, що для вакцинації від COVID-19 необов’язково мати декларацію із сімейним лікарем.

«Відсутність декларації не є підставою для відмови у проведенні щеплення... Медичні заклади, які проводять щеплення, мають окремі договори з Нацслужбою здоров’я, за якими їм приходять оплати за проведену послугу», - пояснив він.

У разі відмови у щепленні через відсутність декларації Ляшко закликав українців телефонувати на гарячу лінію НСЗУ: 16 77 або до контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19. Він уточнив, що сьогодні з 17:30 до 19:30 буде оператором у контакт-центрі МОЗ.

Заступник міністра також повідомив, що з наступного тижня в регіонах розпочнеться моніторинг вакцинальної кампанії.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

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Автор: Антоніна Доломанжи