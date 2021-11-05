Зазвичай, це більш гострий початок хвороби, важкий стан, пов’язаний з туберкульозом чи іншими супутніми захворюваннями.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що протипокази до вакцинації від COVID-19 для хворих на туберкульоз досить обмежені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу зав. відділу координації програм діагностики та лікування туберкульозу Центру громадського здоров’я МОЗ України Яна Терлеєва.

"Пацієнти з туберкульозом є, певною мірою, навіть більш вразливими щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію. По-перше, точка дотику – легені: здебільшого і при туберкульозі, і вірусній інфекції вражається саме цей орган. З іншого боку, пацієнти з туберкульозом зазвичай мають зниження імунної системи, а це додаткова сприйнятність будь-якої додаткової інфекції. Саме вакцинація і є одним з тих дієвих методів, який може в умовах поширення пандемії COVID-19 додатково захистити пацієнтів з туберкульозом від ураження коронавірусною інфекцією", - пояснила Терлеєва.

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Водночас вона підкреслила, що остаточне рішення щодо необхідності вакцинації приймає лікар, що лікує.

"Тому що є певні протипоказати, але вони досить обмежені. Зазвичай, це більш гострий початок хвороби, важкий стан, пов’язаний з туберкульозом чи іншими супутніми захворюваннями", - зазначила фахівець.

За словами Терлеєвої, якщо пацієнт з діагнозом "туберкульоз" лікується амублаторно, значить він абсолютно безпечний і відповідно може в рамках програм, які впроваджуються державою, вакцинуватися там, де йому це зручно.

"В разі необхідності можна вакцинуватися під час перебування пацієнта у протитуберкульозному закладі, також впевнена, що спроможностей на місцях достатньо, щоб організувати таку вакцинацію", - додала вона.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Інна Андаліцька