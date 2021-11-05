За відповідний законопроєкт проголосували 336 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект щодо внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік", який передбачає виділення додаткових 800 млн грн на проєктування та встановлення кисневих станцій.

За відповідний законопроєкт №5460 проголосували 336 народних депутатів, йдеться на сайті парламенту.

Законом збільшено на 800 млн грн доходи загального фонду державного бюджету за кодом бюджетної класифікації 14070000 "Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів".

"Законом також збільшено на 800 млн грн обсяг бюджетних призначень Міністерства охорони здоров’я України за загальним фондом державного бюджету, передбачивши видатки розвитку за двома новими бюджетними програмами: "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я" у обсязі 650 млн грн; "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій" у обсязі 150 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу, 3 листопада, в Україні виявили рекордні 27377 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1787 дітей та 426 медпрацівників. За добу було госпіталізовано 5472 особи; зафіксовано 699 летальних випадків; одужали 12464 особи.

Щеплення від COVID-19 у неділю отримали майже 300 тис. осіб. Зокрема, 299272 людини вакциновані від COVID-19, одну дозу отримали 212968 осіб, повністю імунізовані - 86304.

93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини, наголосили у МОЗ.

Зазначимо, що записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800602019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитро Шварц