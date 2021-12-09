Для отримання "тисячі за вакцинацію" в першому етапі потрібно зареєструватись в "Дії" до 29 грудня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розказав коли і яким чином українці зможуть отримати виплату 1 тис. грн вакцинованим від COVID-19 за ініційованою президентом програмою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання уряду сьогодні.

Прем’єр нагадав, що ініціатива президента про виплату тисячі гривень дозволить підтримати громадян та бізнес, який найбільше відчуває на своїх доходах наслідки пандемії.

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Він зазначив, що сьогодні уряд затвердить рішення про порядок надання відповідних виплат.

"На першому етапі програма реалізовуватиметься з 19 грудня цього року через застосунок "Дія" і вже з наступного тижня буде запущена бета-тест послуга Міністерством цифрової трансформації. Для отримання віртуальної послуги українці зможуть отримати віртуальні картки, які будуть розроблені спеціально для виплат. Це карта-підтримка, оформлення цієї картки безкоштовне і жодної плати за обслуговування", - сказав Шмигаль.

За його словами, витратити тисячу гривень можна в категорії бізнесу, що найбільше постраждав від карантину – це креативна, транспортна і спортивна галузі.

"Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, треба подати заявку до "Дії" до 29 грудня цього року. Тобто з 19 по 29 грудня можна подати заявку і встигнути отримати тисячу гривень ще в цьому році", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн. Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, на квитки для подорожей всередині країни тощо.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

2 грудня Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн, які буде направлено на виплати по 1 тис. грн кожному вакцинованому від COVID-19 українцю.

Сама програма стартує 19 грудня та діятиме до кінця 2022 року.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ганна Бредіхіна