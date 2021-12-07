У 415 школах у "червоній" зоні продовжується дистанційне навчання через відсутність 100% вакцинації освітян.

В Україні повний цикл вакцинації вже пройшли 588 тис. 319 працівників шкіл, що становить 90,2% від загальної кількості.

Як повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки, понад 43 тисячі вчителів очікують на другу дозу вакцини проти COVID-19.

Найбільшу кількість щеплених двома дозами працівників шкіл демонструють: Дніпропетровська – 98%; Луганська – 97,3%; Сумська – 96,5%; Харківська – 95,6%; Черкаська – 95,4%.

Дистанційне навчання через відсутність 100% вакцинації освітян у "червоній" зоні продовжується у 415 школах.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби вакциновано проти COVID-19 188 тис. 758 людей.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, першу дозу отримали 73 тис. 097 осіб, повністю імунізована – 115 тис. 661.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 млн 826 тис. 163 людини, з них отримала першу дозу – 13 млн 826 тис. 161, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 млн 921 тис. 738. Загалом проведено 25 млн 747 тис. 899 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Світлана Закелова