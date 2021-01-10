В МВС розповіли про штрафи за порушення локдауну / фото УНІАН

За перший день жорсткого карантину в Україні правоохоронці склали майже 300 протоколів щодо порушення умов локдауну суб'єктами господарювання.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Михайло Апостол.

"На вчорашній день (8 січня - ред.) створено 1200 рейдових груп, проведено 1701 рейд, в ході яких перевірено 13222 суб’єкти чи об’єкти господарювання, з них перевірено майже 7000 закладів торгівлі, 3300 закладів харчування і розважальних закладів, більше 1000 перевізників", - сказав радник глави МВС.

За його словами, "є порушники, є заклади, які ще вчора не зрозуміли, що таке жорсткий локдаун".

"Зокрема, складено 292 адмінпротоколи за порушення правил щодо карантину. Найбільше в Дніпропетровській області – 51 протокол. Поліцейськими внесено 1361 постанову про вчинення правопорушення – неносіння масок", - зазначив Апостол.

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

  • 9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбачає такі обмеження:
  • Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);
  • Заборона на роботу розважальних закладів;
  • Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;
  • Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
  • Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
  • Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);
  • Заборона на роботу непродовольчих ринків;
  • Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

  • Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.
  • Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.
  • Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.
  • Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.

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Автор: Андрій Василюк