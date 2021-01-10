В Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як борються із порушниками.

За перший день жорсткого карантину в Україні правоохоронці склали майже 300 протоколів щодо порушення умов локдауну суб'єктами господарювання.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Михайло Апостол.

"На вчорашній день (8 січня - ред.) створено 1200 рейдових груп, проведено 1701 рейд, в ході яких перевірено 13222 суб’єкти чи об’єкти господарювання, з них перевірено майже 7000 закладів торгівлі, 3300 закладів харчування і розважальних закладів, більше 1000 перевізників", - сказав радник глави МВС.

За його словами, "є порушники, є заклади, які ще вчора не зрозуміли, що таке жорсткий локдаун".

"Зокрема, складено 292 адмінпротоколи за порушення правил щодо карантину. Найбільше в Дніпропетровській області – 51 протокол. Поліцейськими внесено 1361 постанову про вчинення правопорушення – неносіння масок", - зазначив Апостол.

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбачає такі обмеження :

: Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);

Заборона на роботу розважальних закладів;

Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;

Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;

Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);

Заборона на роботу непродовольчих ринків;

Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.

роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення. Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.

Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.

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Автор: Андрій Василюк