За перший день жорсткого карантину в Україні правоохоронці склали майже 300 протоколів щодо порушення умов локдауну суб'єктами господарювання.
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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Михайло Апостол.
"На вчорашній день (8 січня - ред.) створено 1200 рейдових груп, проведено 1701 рейд, в ході яких перевірено 13222 суб’єкти чи об’єкти господарювання, з них перевірено майже 7000 закладів торгівлі, 3300 закладів харчування і розважальних закладів, більше 1000 перевізників", - сказав радник глави МВС.
За його словами, "є порушники, є заклади, які ще вчора не зрозуміли, що таке жорсткий локдаун".
"Зокрема, складено 292 адмінпротоколи за порушення правил щодо карантину. Найбільше в Дніпропетровській області – 51 протокол. Поліцейськими внесено 1361 постанову про вчинення правопорушення – неносіння масок", - зазначив Апостол.
Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною
- 9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбачає такі обмеження:
- Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);
- Заборона на роботу розважальних закладів;
- Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;
- Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;
- Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
- Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);
- Заборона на роботу непродовольчих ринків;
- Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків
Що дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021
- Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.
- Дозволено проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.
- Також мають право працювати АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.
- Перукарням і салонам краси дозволено працювати виключно за попереднім записом.
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