За словами патологоанатома, до летального наслідку призвели гостра дихальна недостатність, тромбоемболія та передчасне відшарування плаценти.

У Тячівській лікарні Закарпатської області під час кесаревого розтину померла 23-річна Світлана Плиска.

Про це повідомляє tyachiv.com.ua.

Інцидент стався ще 10 лютого. Подружня пара Миколи та Світлани Плиски мешкали у селі Вільхівці на Тячівщині. Півтора роки тому одружилися й очікували на дитину. Вагітність 23-річної Світлани проходила без проблем та ускладнень. Жінка відвідувала усі планові огляди, УЗД-діагностику, скрупульозно дотримувалася рекомендацій медиків, адже й сама закінчила медичний коледж.

Ввечері 9 лютого молода жінка відчула, що пологи наближаються, тож разом із чоловіком поїхала до пологового відділення.

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О 4:30 10 лютого у жінки почалися гострі болі, і вона зателефонувала лікарці, а та прийшла не через 10 хвилин, як обіцяла, а близько шостої ранку. О 6:40 Світлана повідомила, що її будуть кесарити.

Микола виїхав до лікарні. Коли приїхав, немовля – абсолютно здорова дівчинка вагою 3100 грамів – вже народилося. Але сама Світлана померла.

«Я не хочу, щоб карали невинуватих, але якщо винуваті – щоб їх покарали всіма законними методами», – прокоментував чоловік померлої.

За даним фактом у закладі вже створено спеціальну комісію, яка проводить службове розслідування.

За словами патологоанатома обласної клінічної лікарні імені Новака, до летального наслідку призвели гостра дихальна недостатність, тромбоемболія та передчасне відшарування плаценти.

Матеріали щодо цього випадку передано до Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА та Міністерства охорони здоров’я України.

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Автор: Денис Прядко