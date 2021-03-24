Попередньо встановлено, що жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.

Причиною смерті військової, яка у вівторок померла в Одеській області після щеплення вакциною "Covishield", стала гостра серцево-судинна недостатність.

Про це інформує МОЗ з посиланням на висновки судмедекспертизи.

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У неї також встановлено атеросклеротичний кардіосклероз, що підтвердили одеські лікарі, які робили розтин померлої.

Результати розтину розглянуть на засіданні регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації (НППІ) в рамках розслідування, як того вимагають протоколи Міністерства охорони здоров’я.

За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.

Що відомо про смерть жінки в Одесі

23 березня в передмісті Одеси, в селищі Чорноморське Лиманського району, померла жінка-військовослужбовець, яка зробила днями щеплення від COVID-19.

Як повідомили в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, приблизно о 17:20 військовослужбовець знепритомніла на вулиці і померла до прибуття екстреної медичної допомоги.

Жінка була вакцинована 21 березня разом з особовим складом військової частини. Того дня щеплення отримали 120 осіб, імунізацію проводила одна і та ж бригада. Станом на вечір 23 березня, всі ці люди почувалися добре.

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Автор: Яна Ставська