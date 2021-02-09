На запитання про оцінку роботи МОЗ в умовах пандемії коронавірусу Степанов заявив, що загалом задоволений, враховуючи всі вихідні.

Міністр охорони здоров'я назвав боротьбу з коронавірусом в Україні війною з невидимим ворогом.

Як заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю виданню "Гордон", в Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних з COVID-19.

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"У нас дійсно є надмірна смертність. Наприклад, літні люди з серцево-судинними захворюваннями через страх заразитися COVID-19 не викликали швидку. Надходили в критичному стані, коли їх було неможливо врятувати", - сказав Степанов.

"Україна не унікальна країна в цьому сенсі. Ми максимально моніторимо ситуацію, створюємо умови, щоб жодним чином не пропускати інші хвороби, тому що вони канікул не робили. Вони як були, так і залишаються. Наше завдання - надавати медичну допомогу в повному обсязі", - додав міністр.

На запитання про оцінку роботи МОЗ в умовах пандемії коронавірусу Степанов заявив, що загалом задоволений, враховуючи всі вихідні.

"Виходячи з досягнутих результатів на цій війні (це нестандартна ситуація, війна в прямому сенсі з абсолютно невидимим ворогом), вважаю, головний результат – те, з якими втратами ми вийдемо з цієї війни. Скільки українців забрав COVID-19? Давайте порівняємо дані смертності з передовими європейськими країнами. У Великобританії померло в три рази більше людей, ніж в Україні, з розрахунку на 1 млн, у Франції – в два з половиною рази більше. Попереду нас ще 33 держави. Ми на 34-му місці. Це результат дій Міністерства охорони здоров'я, Кабміну, президента, тобто влади в цілому, і величезна заслуга наших лікарів, медперсоналу, який безпосередньо надавав допомогу", - підсумував Степанов.

Що ж стосується страхової медицини, то, на думку міністра тут існує багато невирішених завдань.

"Щоб запровадити страхування, треба міняти Конституцію. Водночас актуальним залишається питання справедливості. Коли люди офіційно працюють і платять податки, вони приходять до лікаря і розуміють, що заплатили за це. А поруч з ними може жити людина, яка ніколи ніде не працювала і ніяких податків не платила. Таких в Україні близько 12 млн. Нехай 4-5 млн – це наші громадяни, які працюють за кордоном і надсилають сюди гроші. Але все одно залишається 8 млн осіб. Повірте, відсотків 70 з них - горлопани, які приходять і вимагають безкоштовного лікування. Так, безкоштовне лікування - це прямий обов'язок держави. Але з точки зору справедливості тут не все однозначно. А страхова медицина і обов'язкове медстрахування вирішують питання справедливості", - заявив міністр.

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Автор: УНІАН