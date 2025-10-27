Це вже не перший випадок, коли в РФ застосовують репресії до недостатньо лояльних Z-тників.

Проросійську пропагандистку Тетяну Монтян внесено до офіційного списку "екстремістів" у Росії. Про це повідомляє російський опозиційний проєкт SOTA.

Монтян є громадянкою України. Починала свою кар'єру як правозахисний адвокат. За часів кампанії "Україна без Кучми" на початку нульових навіть виступала як адвокатка членів української праворадикальної партії "УНА-УНСО", захищаючи їх від кримінального переслідування з боку тодішньої міліції та судів. У 2004 році допомагала команді Ющенка збирати докази фальсифікацій президентських виборів.

Однак у 2013 році вона розкритикувала Євромайдан, а після гібридного російського вторгнення на Донбас відвідувала окуповані території, де зустрічалася з керівництвом бойовиків. У якийсь момент після цього вона перебралася в Росію і почала виступати на російських телеканалах.

Монтян активно підтримувала і виправдовувала повномасштабне російське вторгнення в Україну, а 2023 року стала авторкою телеграм-каналу "Спеціально для RT". Того ж року в Україні проти неї завели кримінальну справу про заклики до захоплення влади.

Відомо, що деякий час тому вона набула російського громадянства і купила квартиру в Москві, формально не маючи жодних доходів.

У своїх публікаціях Монтян часто критикує те, як Росія поводиться з населенням на окупованих територіях України. Через це в неї виникають постійні конфлікти з іншими представниками Z-спільноти, де її вважають несправжньою росіянкою і латентною зрадницею. Також її звинувачували у привласненні грошей, зібраних на допомогу російським окупантам.

Зокрема відомо про її заочний конфлікт із російським топ-пропагандистом Володимиром Соловйовим, який має неабиякий вплив у російській владній ієрархії і вже неодноразово розбирався зі своїми ворогами руками російської бюрократії.

Репресії проти Z-тників у Росії

Як писав УНІАН, у сучасній Росії репресіям піддають не тільки тих, хто виступає проти війни і режиму Путіна загалом, а й навіть тих, хто насмілюється критикувати окремі аспекти політики Кремля. Так, у серпні російське Міністерство юстиції визнало "іноагентом" політолога Сергія Маркова, який багато років був неофіційним "голосом Кремля". Оглядачі вважають, що його покарали за інакомислення під час нещодавнього дипломатичного скандалу з Азербайджаном.

А у вересні "іноагентом" оголосили відомого в Z-середовищі блогера й активіста Романа Альохіна. Він якраз посварився з Соловйовим, і саме це вважають головною причиною його "іноагентства".

