За словами місцевих жителів, бензину немає навіть на АЗС найбільших нафтових компаній.

Бензинова криза в РФ, спричинена ударами українських безпілотників по тамтешніх НПЗ, набирає обертів. На АЗС Свердловської області перестали продавати 95-й бензин, пише The Moscow Times.

За словами місцевих жителів, заправитися паливом неможливо не тільки на приватних АЗС, а й на заправках російських енергетичних гігантів - "Газпрому", "Роснефти" і "Лукойлу".

"У нас у місті якась проблема з поставками палива. На трьох АЗС був уранці, немає 95-го і G-Drive", - розповів один із жителів Єкатеринбурга.

Інша автолюбителька повідомила, що багато хто їздить колами в пошуках бензину, але безрезультатно. На одній із заправок їй сказали, що палива немає на нафтобазі, тому всі "сидять сумні".

На тлі проблем із пальним, мешканка Свердловської області написала в соцмережах, що до неї відмовилися відправляти машину швидкої допомоги через брак бензину. За її словами, диспетчер сказав, що зараз вони виїжджають тільки на термінові виклики, щоб берегти пальне.

Однак в антитерористичній комісії Свердловської області спростували вибірковість бригад швидкої допомоги.

"Усім жителям регіону медична допомога, включно з виїздами бригад швидкої допомоги, надається в повному обсязі та згідно зі встановленим порядком", - йдеться в заяві "Антитерор Урал".

Атаки України на НПЗ РФ

Як відомо, Україна інтенсифікувала удари по російських НПЗ. Один із найбільших НПЗ у Росії зупинив роботу через атаку безпілотників. Йдеться про нафтопереробний завод у Новокуйбишевську в Поволжі, який належить російській компанії "Роснефть".

11 жовтня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України злітали з вогником на нафтопереробний завод "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа (республіка Башкортостан), за 1400 кілометрів від України. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Загалом від початку серпня Україна завдала щонайменше 28 ударів по ключових російських нафтопереробних заводах.

Українські дронові удари принесли РФ, з одного боку, бензинову кризу, яка поширилася на десятки російських регіонів. Разом з тим, експорт нафти зріс до 16-місячного максимуму.

