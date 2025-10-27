Опозиція звинуватила владу Камеруну у спробі фальсифікувати результати голосування.

Президент Камеруну Поль Бія здобув перемогу на виборах і переобрався вже на восьмий термін. Він залишається найстаршим чинним лідером країни у світі, пише Sky News.

Зазначається, що 92-річний Бія перебуває при владі з 1982 року. У Камеруні термін повноважень президента становить 7 років, а кількість термінів не обмежена.

У виданні поділилися, що переобрання Бія на новий термін викликало гнів молоді та опозиції країни. Ба більше, опозиція звинуватила владу Камеруну у спробі фальсифікувати результати голосування.

Незадовго до виборів у Камеруні спалахнули масштабні протести. Під час зіткнень із правоохоронцями в Дуалі чотирьох протестувальників було застрелено, додали у виданні. Ще понад 100 осіб заарештували.

За словами місцевих чиновників, прихильники опозиції організували протести, щоб вимагати достовірних результатів недавніх президентських виборів. 26 жовтня сотні людей вийшли на вулиці в кількох великих містах країни після кількох днів заворушень.

