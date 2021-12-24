Недугу підхопили діти переважно молодших класів.

Через спалах вітряної віспи одну із шкіл міста Заставна Чернівецької області відправили на карантин. Учні тиждень перебуватимуть на дистанційному навчанні - від 24 грудня по 31 грудня, а потім розпочнуться канікули.

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Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує прес-служба Заставнівської мерії.

За словами міського голови Василя Радиша, станом на 23 грудня в школі вітряну віспу виявили приблизно у 30 дітей, пише "АСС". Недугу підхопили діти переважно молодших класів. Мер міста додав, що після тижня дистанційного навчання у школі будуть канікули і таким чином вдасться витримати 21 карантинний день.

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