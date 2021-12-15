Повний цикл щеплення отримали понад 5 тис. дітей.

У Києві 13 624 дитини віком від 12 до 17 років вакциновано проти COVID-19 за останні два місяці.

Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Ганну Старостенко.

Вона нагадала, що, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, який був виданий у жовтні, рекомендується вакцинувати дітей від 12 до 17 років, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Читайте такожНевакциновані українці мають у 9 разів вищий ризик померти від COVID-19 – Кузін

"Із цього часу у столиці повний цикл щеплення отримало 5 737 дітей, а першою дозою вакциновано 7887", – зазначила Старостенко.

У КМДА нагадали, що дітей віком від 12 років щеплять вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Її використовують за тією ж схемою, що і для дорослих, – дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21-28 діб.

Підлітків рекомендовано вакцинувати проти COVID-19 лише за умови наявності у них усіх обов’язкових щеплень, які передбачені Національним календарем щеплень.

"Якщо ж дитина не має всіх обов’язкових профілактичних щеплень, передбачених для її віку, та не має протипоказань, вона повинна спочатку зробити їх, а потім – щепитися проти COVID-19", – зауважила Старостенко.

До Національного календаря щеплень включено 10 вакцинокерованих інфекцій: кашлюк, правець, дифтерія, поліомієліт, кір, краснуха, паротит, гепатит В, гемофільна інфекція та туберкульоз.

Нагадаємо, у Києві за період пандемії вже 7925 летальних випадків від вірусу, 316 018 осіб захворіли, а 290 843 мешканці столиці подолали COVID-19.

Коронавірус у Києві: що відомо

Автор: Світлана Закелова