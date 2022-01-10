Зараз дорослі вакциновані українці отримали вже 6 млрд грн за цією програмою.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати окрему програму виплати тисячі гривень у межах програми "єПідтримка" для українців віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Як повідомляється на сайті глави держави, він зробив це під час селекторної наради.

На ній прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання 1 тис. грн допомоги від держави в межах ініційованої президентом програми "єПідтримка".

Читайте також"ПриватБанк" попередив українців про нову схему шахраїв з тисячею гривеньВін нагадав, що зараз допомогу виплачують вісім банків-партнерів, а ще 15 фінансових установ мають долучитися до цієї програми.

За словами Шмигаля, українці отримали вже 6 млрд грн, а витратили 1 млрд грн, із яких на книжки було витрачено 35% коштів (кіно - 29%, залізничні квитки - 13%, театри - 12%, спортклуби - 7,5% тощо).

Очільник уряду додав, що розробляється порядок запровадження категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей віком понад 60 років.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня в Україні дозволили щеплювати проти COVID-19 всіх дітей від 12 років, а не тільки тих, хто належить до груп ризику, як було раніше. Щоб вакцинувати дитину, з собою батькам треба мати свої документи та свідоцтво про народження дитини.

Тисяча за вакцинацію: що відомо

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Ці кошти можна витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Читайте такожДеякі українці можуть отримати 100 тисяч гривень від держави: що для цього требаТакож Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

19 грудня офіційно стартувала програма "єПідтримка" в додатку "Дія", яка передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.

Першими почали виплачувати гроші "Монобанк", "Альфа-банк" і "А-банк". Потім долучилися ще кілька банків, зокрема, "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк".

Згодом українські банки почали видавати пластикові карти для "тисячі Зеленського".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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