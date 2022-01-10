Випуск пластикової картки буде безкоштовним.

З 11 січня в monobank запускають пластикову карту для отримання тисячі гривень за вакцинацію.

Про це в Telegram написав співзасновник monobankа Олег Гороховський.

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"З завтрашнього дня клієнти monobankа, які оформили карту "єПідтримка", можуть замовити пластик до неї з доставкою на вибране відділення" Нової пошти", — написав банкір.

Раніше monobank випускав за програмою "єПідтримка" тільки віртуальні карти.

Випуск пластикової картки буде безкоштовним.

Крім того, відсьогодні у відділеннях "Альфа-Банку" почали видавати пластикові карти для отримання"тисячі Зеленського". Про це повідомили в "Альфа-Банку".

Для цього потрібно звернутися до будь-якого відділення "Альфа-Банку" з паспортом та ІПН. Карта не персоніфікована, тому видається відразу ж у відділенні.

"Тисяча Зеленського":

Програма "еПідтримка" спрямована на стимулювання людей до вакцинації від COVID-19 і підтримку тих секторів економіки, які найбільше постраждали від карантинних обмежень. Це сфери культури, спорту, пасажирських перевезень.

З другої половини січня 2022 року програма буде розширена - українці старше 60 років зможуть витратити кошти за програмою на придбання ліків.

Згідно з умовами програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік - до 18 грудня 2022 року і буде реалізовуватися в кілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток "дія". Це - найшвидший і найпростіший спосіб.

На другому етапі (II-III квартал 2022 року) буде запропонований альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі. Механізм виплат зараз розробляється.