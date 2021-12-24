З моменту офіційного старту програми 19 грудня заявки на отримання коштів подали 5 млн українців.

Сьогодні, 24 грудня, "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк" почали нараховувати тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У повідомленні зазначається, що з моменту офіційного старту програми 19 грудня заявки на отримання коштів подали 5 млн українців, 6 млн відкрили спеціальну картку, всього було витрачено 270 млн грн.

У Мінцифри нагадують, що подати заявку в "Дії" на отримання 1 тис. грн можна до 29 грудня включно.

Тисячу вакцинованим: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Читайте такожУ Зеленського пояснили, чому тисячу за вакцинацію не видаватимуть готівкоюЦі кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

19 грудня офіційно стартувала програма "єПідтримка" в додатку "Дія", яка передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.

Першими почали виплачувати гроші "Монобанк", "Альфа-банк" і "А-банк".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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