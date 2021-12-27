Станом на 26 грудня в лікарнях було зайнято 25% ліжок з киснем.

На сьогодні показники "червоної" зони епідемічної небезпеки мають дві області України, решта регіонів - "жовтої".

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У "червоній" зоні епідемічної небезпеки залишаються Волинська та Запорізька області, решта регіонів, а також Київ - у "жовтій".

Станом на 26 грудня в лікарнях було зайнято 25% ліжок з киснем, а рівень госпіталізації за добу в середньому становив 29,4 особи на 100 тис. населення.

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Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні за минулу добу на COVID-19 захворіли 1864 особи, зокрема 138 дітей та 12 медичних працівників.

Рівень госпіталізації хворих, як і смертність, залишається достатньо високим - до лікарень потрапили 1053 пацієнтів, а померли 133. Одужати в неділю вдалося 4527 особам.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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