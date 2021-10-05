Реанімація Мечникова перевантажена. Там знаходяться 25 хворих, четверо із них в критичному стані.

У Дніпрі у обласній клінічній лікарні ім. Мечникова переповнена ковід-реанімація, наразі четверо пацієнтів перебувають у вкрай важкому стані.

Про це розповів на прес-конференції директор медзакладу Сергій Риженко.

"Сьогодні реанімація Мечникова перевантажена. 25 хворих, четверо із них критичних. Ми робимо все можливе, щоб вони самостійно дихали. Приймаємо найважчих. Швидкі доправляють до нас тих, кого майже не можна врятувати. Хворіють цілими родинами", - розповів про ситуацію з коронавірусом у місті Риженко.

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За словами лікаря, в даний час у ковід-відділенні Мечникова перебувають три родини, які потрапили у лікарню з важкими формами коронавірусу. Усі важко хворі пацієнти - невакциновані.

"Лідія Степанівна, Михайло Васильович з Марганця. Їм по 80. Зі школи все життя разом. Четверту добу перебувають в одній реанімації Мечникова в різних палатах. Лікарі намагаються зробити так, щоб вони не бачили страждання один одного. Їхні діти в ковід-терапії. Залежність від кисню не дає можливості їм говорити", - розповів Риженко.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Дніпропетровська область серед лідерів за кількістю нових хворих на коронавірус. За добу там виявили 992 хворих.

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Автор: Ірина Погоріла