За добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

В Україні за добу виявили 9666 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 953 дитини та 204 медпрацівники.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2855 осіб; зафіксовано 217 летальних випадків; одужали 3281 особа.

Крім цього, за добу проведено тестувань - 92 829 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 10 973); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 724.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 411 622 особи;

одужало – 2 251 352 особи;

летальних випадків – 56 080;

проведено ПЛР-тестувань – 12 783 263.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 583 випадки;

Вінницька область – 200 випадків;

Волинська область – 214 випадків;

Дніпропетровська область – 787 випадків;

Донецька область – 699 випадків;

Житомирська область – 253 випадки;

Закарпатська область – 95 випадків;

Запорізька область – 592 випадки;

Івано-Франківська область – 234 випадки;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 51 випадок;

Луганська область – 525 випадків;

Львівська область – 458 випадків;

Миколаївська область – 222 випадки;

Одеська область – 662 випадки;

Полтавська область – 231 випадок;

Рівненська область – 405 випадків;

Сумська область – 368 випадків;

Тернопільська область – 201 випадок;

Харківська область – 976 випадків;

Херсонська область – 349 випадків;

Хмельницька область – 447 випадків;

Черкаська область – 297 випадків;

Чернівецька область – 421 випадок;

Чернігівська область – 71 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні вчора 132 тис. 246 людей вакциновано проти COVID-19. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, одну дозу отримали 75 тис. 188 осіб, повністю імунізовані - 57 тис. 058.

Протягом доби працювали 897 мобільних бригад, 3 тис. 063 пункти щеплення та 345 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 млн 926 тис. 719 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 млн 565 тис. 270. Загалом проведено 12 млн 491 тис. 987 щеплень.

Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова