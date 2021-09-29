В Україні за добу виявили 9666 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 953 дитини та 204 медпрацівники.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2855 осіб; зафіксовано 217 летальних випадків; одужали 3281 особа.
Крім цього, за добу проведено тестувань - 92 829 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 10 973); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 724.
Читайте такожВ Україні за два тижні рівень смертності від COVID-19 збільшився більш ніж удвічі
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 411 622 особи;
- одужало – 2 251 352 особи;
- летальних випадків – 56 080;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 783 263.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 583 випадки;
Вінницька область – 200 випадків;
Волинська область – 214 випадків;
Дніпропетровська область – 787 випадків;
Донецька область – 699 випадків;
Житомирська область – 253 випадки;
Закарпатська область – 95 випадків;
Запорізька область – 592 випадки;
Івано-Франківська область – 234 випадки;
Київська область – 325 випадків;
Кіровоградська область – 51 випадок;
Луганська область – 525 випадків;
Львівська область – 458 випадків;
Миколаївська область – 222 випадки;
Одеська область – 662 випадки;
Полтавська область – 231 випадок;
Рівненська область – 405 випадків;
Сумська область – 368 випадків;
Тернопільська область – 201 випадок;
Харківська область – 976 випадків;
Херсонська область – 349 випадків;
Хмельницька область – 447 випадків;
Черкаська область – 297 випадків;
Чернівецька область – 421 випадок;
Чернігівська область – 71 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
В Україні вчора 132 тис. 246 людей вакциновано проти COVID-19. Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, одну дозу отримали 75 тис. 188 осіб, повністю імунізовані - 57 тис. 058.
Протягом доби працювали 897 мобільних бригад, 3 тис. 063 пункти щеплення та 345 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 млн 926 тис. 719 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 млн 565 тис. 270. Загалом проведено 12 млн 491 тис. 987 щеплень.