Вона стала частиною інформаційної кампанії "Почни говорити - стане легше", мета якої - підвищити обізнаність людей про важливість дбати про психічне здоров'я, при цьому акцент у ній робиться на здоров'ї чоловіків та хлопців.

У Києві презентували інсталяцію, яка має привернути увагу до психічного здоров'я чоловіків.

Як передає кореспондент УНІАН, її розмістили неподалік оглядового колеса на Контрактовій площі.

Інсталяція у формі найбільшої у світі башти з настільної гри "Дженга" - заввишки понад шість метрів.

За словами організаторів, її мета – привернути увагу до однієї з найбільш ігнорованих проблем в Україні - психічного здоров’я чоловіків.

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Ззовні блоки башти пофарбовані у синій колір, а зсередини - у червоний.

На синіх частинах написані "слова-відмовки": "я ж мужик", "треба бути сильним", "просто втомився", "я ж не ганчірка", "перетерплю", "сам впораюся" та інші, якими чоловіки прикривають справжні тривоги.

А на червоних - реальний стан та емоції чоловіка: "хочу спокою", "нестерпно", "нічого не виходить", "втомився тримати в собі", "немає відчуття безпеки".

Як зазначив голова Представництва міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні Ан Нгуєн, війна та пандемія зокрема спричинили збільшення ментальних проблем в українців.

Нгуєн додав, що через це МОМ відкрила безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 211 444 для людей, які потребують допомоги і на якій працюють 11 психологів.

За його словами, ця інсталяція стане частиною інформаційної кампанії "Почни говорити - стане легше", мета якої - підвищити обізнаність людей про важливість дбати про психічне здоров'я, при цьому акцент у ній робиться на здоров'ї чоловіків та хлопців.

Своєю чергою, регіональна координаторка з питань біженців посольства США в Україні Рене Ларів'єр повідомила, що за статистикою, чоловіки рідше звертаються за психологічною допомогою, ніж жінки. Вона додала, що сподівається, що ця кампанія допоможе побороти даний стереотип і покаже, що звернутися за допомогою - це не слабкість, а навпаки - сила.

Наприкінці презентації у "Дженгу" "зіграли" кілька чоловіків у касках та на підйомниках, які по черзі витягали блоки з башти і складали їх зверху на неї. За задумом організаторів, це символізує те, що якщо послуговуватися лише "словами-відмовками", то рано чи пізно "вежа вашого психічного життя" впаде, як сталося й з інсталяцією, яка впала через кілька хвилин.

За кілька днів башту планують презентувати ще в кількох містах України.

Як писав УНІАН, у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні вважають, що психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. В організації заявили, що Національний план дій з охорони психічного здоров'я зараз важливий як ніколи.

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Автор: Антоніна Доломанжи