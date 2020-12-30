Зазначається, що необхідне створення служб психічного здоров'я, які будуть продовжувати працювати і надалі: інклюзивних, заснованих на потребах громади і доступних за ціною.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні вважають, що психічне здоров'я так само важливо, як і фізичне. В організації заявили, що Національний план дій з охорони психічного здоров'я зараз важливий як ніколи.

Про це розповів РБК-Україна Голова Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

У ВООЗ очікують якнайшвидшого затвердження владою плану дій з охорони психічного здоров'я.

Читайте такожУ ВООЗ розповіли, що може стати причиною третьої хвилі COVID-19"Підтримка психічного здоров'я повинна бути інтегрована в національні протоколи відповіді на COVID-19", - заявив він.

За його словами, необхідне створення служб психічного здоров'я, які будуть продовжувати працювати і надалі: інклюзивних, заснованих на потребах громади і доступних за ціною.

За його словами, ВООЗ спільно з Національним центром громадського здоров'я розробили навчальний пакет для медичних працівників з аспектів психічного здоров'я під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, Національна академія наук дала новий прогноз щодо поширення коронавірусу в країні на період новорічних свят.

Зазначимо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сподівається на те, що 2021 рік стане роком зцілення для людства і світової економіки.

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Автор: УНІАН