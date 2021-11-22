За тиждень кількість захворілих зменшилась на 16%.

У Києві спостерігається тенденція зниження захворюваності на грип та ГРВІ.

Про це повідомляється на офіційному сайті київської влади.

Так, у столиці за минулий тиждень (46-й тиждень 2021 року) зареєстровані 16 тис. 461 хворий на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19, що на 16% менше у порівнянні з попереднім тижнем.

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Зазначається, що зниження захворюваності відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 5 тис. 155 (зниження на 2,7%), дорослих – 11 тис. 306 осіб (зниження на 21%).

У структурі захворюваності діти становлять 31,1%, а на попередньому тижні – 27%. Із них 41,9% – діти шкільного віку.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовані 1624 особи, із них 86 – діти.

У Київській міськадміністрації зазначають, що рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 30,4%.

Нагадаємо, у Києві завершився унікальний пілотний проект із вакцинації від грипу в аптеках, за п’ять днів у п’яти аптеках столиці щеплення отримали 1714 українців.

Грип у Києві: що варто знати

Автор: Інна Андаліцька