У столиці завершився унікальний пілотний проект із вакцинації від грипу в аптеках, за п’ять днів у п’яти аптеках столиці щеплення отримали 1 тис. 714 українців.

У Києві за п'ять днів пілотного проекту із вакцинації від грипу в аптеках щеплення отримали 1 тис. 714 українців.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

"Проект показав, що попит на вакцинацію поза межами лікувальних закладів є, і він доволі високий. Тож МОЗ продовжує активну роботу над змінами до нормативно-правових актів, які дозволять втілити в Україні кращі європейські практики і зроблять вакцинацію ще більш доступною", - заявив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Читайте такожУ Києві з 10 по 14 листопада можна буде провакцинуватися від грипу в низці аптек (фото, відео)За його словами, у цьому сезоні в Україні планують ввезти 1,25 млн доз вакцин різних виробників. За інформацією Центру громадського здоров’я, з початку епідемічного сезону (40-й тиждень року) станом на 7 листопада від грипу вакциновано 34 тис. 894 особи.

Нагадаємо, проект вакцинації від грипу в аптеках стартував у Києві 10 листопада. Взяти у ньому участь могла кожна повнолітня особа за умови купівлі вакцини будь-якого виробника в аптеці і попереднього безкоштовного огляду лікаря на місці.

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Автор: Леся Лещенко