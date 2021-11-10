Охочим необхідно буде заплатити лише за саму вакцину.

У Києві в період з 10 по 14 листопада включно кожен повнолітній зможе придбати вакцину проти грипу, пройти огляд лікаря та зробити щеплення проти грипу безпосередньо в ряді аптек.

Як передає кореспондент УНІАН, прийшовши в аптеку та придбавши вакцину, спершу необхідно буде заповнити інформовану згоду, зареєструватися на вакцинацію та отримати пам'ятку пацієнта.

Після цього, в порядку живої черги, можна проходити до кабінету, де проводиться щеплення. Там лікар має поставить пацієнту ряд запитань про стан, переконавшись, що зараз можна робити щеплення.

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Далі відбувається саме щеплення, після якого пацієнт отримує свідоцтво про вакцинацію за формою номер 063.

На одного пацієнта лікар виділяє 15-20 хвилин.

Вакцинація відбувається французьким препаратом "Ваксігрип". Його вартість в аптеках, в яких проводиться вакцинація, – 350 грн.

При собі охочі вакцинуватися повинні мати паспорт та індивідуальний податковий номер.

Вакцинуватися можуть також іноземці.

Вакцинація проводитиметься у 5 київських аптеках за адресами: вул. Ярославів Вал, 20; вул. Московська, 46/2; вул. Велика Васильківська, 112А; вул. Дмитрівська, 2 та вул. Срібнокільська, 2А.

Зокрема, станом на ранок 10 листопада в аптеці на вул. Великій Васильківській вакцинувалися понад 10 осіб, серед них український музикант, лідер гурту "От Вінта!" Юрій Журавель.

Своєю чергою, присутній тут дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій зауважив, що протипоказань до вакцинації проти грипу практично немає.

"Це є тяжкі алергічні реакції. І там, де проводиться вакцинація, є обов'язкова вимога – наявність аптечки з невідкладною допомогою, алгоритми надання такої допомоги, якщо виникає тяжка алергічна реакція, адреналін є", - пояснив він.

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Автор: Таня Поляковська