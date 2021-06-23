Завтра в Києві прогнозують аномальну спеку. Усім, хто приїде вакцинуватися, нагадують про це.

У Києві закінчилися місця на вакцинацію від коронавірусу в онлайн-черзі на 24-27 червня. Щеплювати традиційно будуть на території столичного Міжнародного виставкового центру.

Про це повідомляє у Telegram сервіс Helsi, через який проводився онлайн-запис.

"Завтра зранку ми інформуватимемо про стан живої черги - щоб ви розуміли як вона просувається та могли планувати свій час, якщо раптом не встигли забронювати місце онлайн. На завтра прогнозується до +36, тож довгі очікування у живій черзі небезпечні для здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується на необхідності вчасно приїздити до МВЦ, щоб вакцинація проводилася згідно з графіком.

Читайте також"Індійський" штам в Україні: РНБО доручила МОЗ підготувати "комплекс пропозицій"

Кампанія з вакцинації від коронавірусу стартувала в Україні в лютому 2021 року. Тоді ін’єкції вводили лише людям з груп ризику. Водночас на початку червня в Києві, Одесі та Львові відкрилися перші центри, у яких щеплення від коронавірусу роблять усім охочим. Згодом у регіонах України їх відкрили понад 50.

5 червня у зв’язку з обмеженим графіком роботи біля МВЦ спостерігався натовп за першою дозою вакцини. Тоді громадянам кололи ін’єкції у порядку "живої" черги.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован